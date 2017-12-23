Маск показал машину, которая полетит на Марс под музыку Боуи
Об этом основатель SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил в Instagram.
"Испытательные полеты новых ракет обычно включают симуляторы массы в виде бетонных или стальных блоков. Это казалось крайне скучным. Конечно, что-то скучное ужасное, особенно компании, поэтому мы решили отправить что-то необычное, что заставит нас почувствовать", - написал он.
Маск сообщил, что полезной нагрузкой станет красный электромобиль Tesla Roadster, а чтобы было еще интереснее, в машине будет играть известная песня британского музыканта Дэвида Боуи с космическим названием Space Oddity.
Как известно, для полета на Марс разрабатывается ракета-носитель сверхтяжелого класса Falcon Heavy.
Первый запуск запланирован на январь 2018.
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