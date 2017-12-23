 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Маск показал машину, которая полетит на Марс под музыку Боуи

Электромобиль Tesla Roadster будет помещен в ракету, которая полетит на Марс, вместо симулятора веса

Об этом основатель SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил в Instagram.

"Испытательные полеты новых ракет обычно включают симуляторы массы в виде бетонных или стальных блоков. Это казалось крайне скучным. Конечно, что-то скучное ужасное, особенно компании, поэтому мы решили отправить что-то необычное, что заставит нас почувствовать", - написал он.

Маск сообщил, что полезной нагрузкой станет красный электромобиль Tesla Roadster, а чтобы было еще интереснее, в машине будет играть известная песня британского музыканта Дэвида Боуи с космическим названием Space Oddity.

Как известно, для полета на Марс разрабатывается ракета-носитель сверхтяжелого класса Falcon Heavy.

Первый запуск запланирован на январь 2018.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 декабря, 2017 суббота

больше новостей

23 декабря, 2017 суббота

22 декабря, 2017 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать