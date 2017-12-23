Маск показал машину, которая полетит на Марс под музыку Боуи

23 декабря, 2017, 08:52

Электромобиль Tesla Roadster будет помещен в ракету, которая полетит на Марс, вместо симулятора веса

Об этом основатель SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил в Instagram.

"Испытательные полеты новых ракет обычно включают симуляторы массы в виде бетонных или стальных блоков. Это казалось крайне скучным. Конечно, что-то скучное ужасное, особенно компании, поэтому мы решили отправить что-то необычное, что заставит нас почувствовать", - написал он.

Маск сообщил, что полезной нагрузкой станет красный электромобиль Tesla Roadster, а чтобы было еще интереснее, в машине будет играть известная песня британского музыканта Дэвида Боуи с космическим названием Space Oddity.

Как известно, для полета на Марс разрабатывается ракета-носитель сверхтяжелого класса Falcon Heavy.

Первый запуск запланирован на январь 2018.