Литовского депутата лишат мандата за связи с РФ

23 декабря, 2017, 13:58

Член Сейма Литвы Миндаугас Бастис нарушил присягу и грубо нарушил Конституцию, скрыв свои связи с бывшим работником КГБ Петром Воейко

Как пишет литовский портал Delfi, такое решение принял Конституционный суд Литвы.

В частности, Бастис нарушил присягу, когда скрыл свои связи с бывшим сотрудников КГБ Петром Воейко, а также был посредником при организации публичных встреч представителей "Росатома" с руководителями органов государственной власти Литвы.

Сам депутат с такими выводами не соглашается.

После оглашения заключения КС, Сейм должен рассмотреть вопрос о лишении Бастиса депутатского мандата. Впрочем, это решение должно поддержать не менее трех пятых членов Сейма.

Ранее спикер Сейма Викторас Пранцкетис отказался предоставить Бастису разрешение на работу с секретной информацией из-за его подозрительных связей.

Как отмечается, Бастис был избран в парламент в одномандатном округе. Если он откажется от мандата или потеряет его путем импичмента, то в этом округе будут проведены новые выборы.