Кремль отреагировал на намерения США передать Украине летальное вооружение
23 декабря, 2017, 18:49
Российская власть осуждает намерения Вашингтона обеспечить украинские Вооруженные Силы оборонным оружием летального действия
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает пресс-службу российского МИД.
"США в определенном смысле переступили черту, объявив о намерении передавать Украине вооружения прямого поражающего действия. Теперь уже не в рамках коммерческих контрактов, что американские компании потихоньку делают давно, а по государственной линии. "Для начала" заговорили о ракетных комплексах "Джавелин". Вопрос - что дальше?" - возмутился российский дипломат.
По его мнению, американское оружие приведет к новым жертвам.
При этом Рябков считает бесполезным призывать сейчас американских политиков опомниться.
- Утром 23 декабря Государственный департамент Соединенных Штатов выступил с официальнойым заявлением о готовности американской стороны предоставить Украине летальное вооружение.
- В обращение говорится о том, что США предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности", чтобы противодействовать поддерживаемым Россией сепаратистам в восточной части страны.
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