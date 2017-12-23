Кремль отреагировал на намерения США передать Украине летальное вооружение

23 декабря, 2017, 18:49

Российская власть осуждает намерения Вашингтона обеспечить украинские Вооруженные Силы оборонным оружием летального действия

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает пресс-службу российского МИД.

"США в определенном смысле переступили черту, объявив о намерении передавать Украине вооружения прямого поражающего действия. Теперь уже не в рамках коммерческих контрактов, что американские компании потихоньку делают давно, а по государственной линии. "Для начала" заговорили о ракетных комплексах "Джавелин". Вопрос - что дальше?" - возмутился российский дипломат.

По его мнению, американское оружие приведет к новым жертвам.

При этом Рябков считает бесполезным призывать сейчас американских политиков опомниться.