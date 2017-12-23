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Кремль отреагировал на намерения США передать Украине летальное вооружение

Российская власть осуждает намерения Вашингтона обеспечить украинские Вооруженные Силы оборонным оружием летального действия

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает пресс-службу российского МИД.

"США в определенном смысле переступили черту, объявив о намерении передавать Украине вооружения прямого поражающего действия. Теперь уже не в рамках коммерческих контрактов, что американские компании потихоньку делают давно, а по государственной линии. "Для начала" заговорили о ракетных комплексах "Джавелин". Вопрос - что дальше?" - возмутился российский дипломат.

По его мнению, американское оружие приведет к новым жертвам.

При этом Рябков считает бесполезным призывать сейчас американских политиков опомниться.

  • Утром 23 декабря Государственный департамент Соединенных Штатов выступил с официальнойым заявлением о готовности американской стороны предоставить Украине летальное вооружение.
  • В обращение говорится о том, что США предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности", чтобы противодействовать поддерживаемым Россией сепаратистам в восточной части страны.

 

 

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