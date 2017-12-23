Франция и Германия попытаются убедить РФ вернуть наблюдателей на Донбасс
23 декабря, 2017, 07:49
Для скорейшего возвращения российских офицеров в Совместный центр контроля и координации прекращения огня на Донбассе западные страны-участники Нормандского формата направят своих посредников
Об этом, как сообщается на сайте ведомства главы немецкого правительства, говорили канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко во время пятничного телефонного разговора.
"Канцлер и украинский президент сошлись на том, что российские офицеры должны быстро вернуться обратно в СЦКК. С этой целью специалисты из Германии и Франции в ближайшие дни будут выполнять посреднические функции", - говорится в сообщении.
- 18 декабря Россия отозвала своих офицеров из Совместного центра контроля и координации на Донбассе.
- Впоследствии спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер отметил, что Россия намеренно отозвала своих офицеров перед эскалацией нарушений режима прекращению огня.
- Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что России приняла подобное решение, чтобы подставить бойцов ВСУ.
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