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Франция и Германия попытаются убедить РФ вернуть наблюдателей на Донбасс

Для скорейшего возвращения российских офицеров в Совместный центр контроля и координации прекращения огня на Донбассе западные страны-участники Нормандского формата направят своих посредников

Об этом, как сообщается на сайте ведомства главы немецкого правительства, говорили канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко во время пятничного телефонного разговора.

"Канцлер и украинский президент сошлись на том, что российские офицеры должны быстро вернуться обратно в СЦКК. С этой целью специалисты из Германии и Франции в ближайшие дни будут выполнять посреднические функции", - говорится в сообщении.

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