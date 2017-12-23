ФБР заявило о предотвращении теракта на Рождество
23 декабря, 2017, 09:54
Федеральное бюро расследований США заявило о задержании предполагаемого террориста - водителя эвакуатора с Модесто, штат Калифорния
Как передает ABC 7 News, ФБР считает, что Еверитт Аарон Джеймсон планировал осуществить теракт в торгово-развлекательном центре Пирс 39 в Сан-Франциско. Он готовился к нападению на католическое Рождество, возможно, с применением бомб.
Согласно отчету ФБР, Джеймсон выбрал это место, потому что он "был там раньше и знал, что там собирается очень много людей".
По данным ФБР, Джеймсон публиковал в Интернете посты радикального исламистского содержания и предлагал использовать его эвакуатор для "причинения вреда".
Во время спецоперации по задержанию он также сообщил, что поддерживает Исламское государство и "был бы счастлив, если бы теракт был осуществлен".
- Напомним, "ИГ" угрожает сделать США "столицей взрывчатки" из-за решения Трампа относительно Иерусалима.
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