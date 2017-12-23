 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Facebook позволит отслеживать посты "фабрики троллей"

Facebook запустил инструмент, который позволяет пользователям проверить, следили ли они за постами, созданными "Агентством интернет-исследований", известным как "фабрика троллей"

Страница называется "Как я могу узнать, ставил ли я лайки или следил за активностью аккаунтов в Facebook или Instagram, созданных Агентством интернет-исследований?".

Однако инструмент доступен не для всех пользователей, пишет "Новая газета".

В Facebook отметили, что намерены "защищать легитимность политических дискуссий в нашем сообществе и бороться против иностранного вмешательства в выборы", поэтому принимают меры для обеспечения дополнительной прозрачности и безопасности.

  • Напомним, новый вирус, захвативший украинский Facebook, майнить криптовалюту через зараженный компьютер.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 декабря, 2017 суббота

больше новостей

23 декабря, 2017 суббота

22 декабря, 2017 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать