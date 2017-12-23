Facebook позволит отслеживать посты "фабрики троллей"
23 декабря, 2017, 12:52
Facebook запустил инструмент, который позволяет пользователям проверить, следили ли они за постами, созданными "Агентством интернет-исследований", известным как "фабрика троллей"
Страница называется "Как я могу узнать, ставил ли я лайки или следил за активностью аккаунтов в Facebook или Instagram, созданных Агентством интернет-исследований?".
Однако инструмент доступен не для всех пользователей, пишет "Новая газета".
В Facebook отметили, что намерены "защищать легитимность политических дискуссий в нашем сообществе и бороться против иностранного вмешательства в выборы", поэтому принимают меры для обеспечения дополнительной прозрачности и безопасности.
- Напомним, новый вирус, захвативший украинский Facebook, майнить криптовалюту через зараженный компьютер.
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