Facebook позволит отслеживать посты "фабрики троллей"

23 декабря, 2017, 12:52

Facebook запустил инструмент, который позволяет пользователям проверить, следили ли они за постами, созданными "Агентством интернет-исследований", известным как "фабрика троллей"

Страница называется "Как я могу узнать, ставил ли я лайки или следил за активностью аккаунтов в Facebook или Instagram, созданных Агентством интернет-исследований?".

Однако инструмент доступен не для всех пользователей, пишет "Новая газета".

В Facebook отметили, что намерены "защищать легитимность политических дискуссий в нашем сообществе и бороться против иностранного вмешательства в выборы", поэтому принимают меры для обеспечения дополнительной прозрачности и безопасности.