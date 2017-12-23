Чиновников, имеющих доступ к первым лицам государства, нужно проверять глубоко и постоянно, - Маломуж
Об этом заявил председатель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 гг. Николай Маломуж в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Эспрессо.TV, обсуждая случай с переводчиком премьер-министра Владимира Гройсмана Станиславом Ежовым, которого задержали за передачу России служебной информации.
По его словам, во время назначения Ежова на последнюю занимаемую им должность спецслужбы "проверили" его "формально", удовлетворившись итогам проверки прошлогодней давности, что и помогло ему шпионить в пользу России, в чем он подозревается. Тогда как в условиях войны с Россией таких представителей окружения премьера или президента следует проверять по меньшей мере в 5 ведомствах.
"По линии МВД, по линии СБУ, по линии разведки, по линии Госслужбы. Люстрационный, соответственно, комитет. То есть целая серия", - подчеркнул Маломуж.
Также проверяющие должны изучать этих людей "не только с позиций вербовки (возможной вербовки иностранными разведками, - ред.), но и с позиций жизненных установок, контактов, идеологической позиции".
При этом, работающим рядом с премьером стоит уделять внимания еще больше, чем тем, кто согласно своим должностным обязанностям сотрудничает с президентом, поскольку Украина является парламентско-президентской республикой.
Кроме того, как считает Маломуж, подобная проверка должна происходить "постоянно".
- Напомним, 20 декабря сотрудники контрразведки СБУ разоблачили чиновника секретариата Кабмина в деятельности в интересах спецслужб России.
- Задержанным по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами России оказался заместитель руководителя протокола премьер-министра Станислав Ежов.
- Действующий председатель украинского правительства Владимир Гройсман, по его собственным словам, еще за несколько месяцев до задержания знал от СБУ, что его личный переводчик работает на спецслужбы России.
- Согласно данным Службы безопасности, Ежов сообщал российским разведчикам сведения о зарубежных поездках и переговорах руководителя правительства.
- СМИ сообщают, что на суде Ежов назвал себя "русским".
- Суд над ним проходит в закрытом режиме.
- Как свидетельствуют открытые источники, Ежов, который ранее находился на дипломатической службе в Соединенных Штатах и Словении якобы никогда не скрывал своих пророссийских взглядов.
- Его женой является гражданка России.
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