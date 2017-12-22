За российский газ для оккупированных территорий Донбасса платить не надо, - Стокгольмский арбитраж

22 декабря, 2017, 17:05

Стокгольмский арбитраж постановил, что Украина должна платить за газ, который Россия поставляла на оккупированные территории Донбасса

Об этом сообщает в Twitter пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"Стокгольмский арбитраж указал, что "Нафтогаз" не должен платить за объемы газа, которые были бы поставлены на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей любому другому лицу, кроме "Нафтогаза". Если коротко: кому "Газпром" отдавал тот газ в ОРДЛО, тот ему пусть и платит", - пояснили в НАК "Нафтогаз Украины".

Стокгольмский арбитраж также принял другие решения в пользу НАК "Нафтогаз Украины" в споре с "Газпромом".

Так, суд отклонил требования "Газпрома" по пункту "бери или плати" на сумму $56 млрд в 2012-2017 годах и снизил цену на российский газ для "Нафтогаза" на 27,4% - с $485 до $352 за 1 тыс. кубометров.

Кроме того, "Нафтогаз" добился уменьшения обязательных годовых объемов покупки газа более чем в десять раз в соответствии со своими потребностями.

Напомним, "Газпром" утверждает, что "Нафтогаз" должен заплатить России $2 млрд.

"Нафтогаз" требует от "Газпрома" $16 млрд за транзит газа.