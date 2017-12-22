 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

За российский газ для оккупированных территорий Донбасса платить не надо, - Стокгольмский арбитраж

Стокгольмский арбитраж постановил, что Украина должна платить за газ, который Россия поставляла на оккупированные территории Донбасса

Об этом сообщает в Twitter пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"Стокгольмский арбитраж указал, что "Нафтогаз" не должен платить за объемы газа, которые были бы поставлены на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей любому другому лицу, кроме "Нафтогаза". Если коротко: кому "Газпром" отдавал тот газ в ОРДЛО, тот ему пусть и платит", - пояснили в НАК "Нафтогаз Украины".

Стокгольмский арбитраж также принял другие решения в пользу НАК "Нафтогаз Украины" в споре с "Газпромом".

Так, суд отклонил требования "Газпрома" по пункту "бери или плати" на сумму $56 млрд в 2012-2017 годах и снизил цену на российский газ для "Нафтогаза" на 27,4% - с $485 до $352 за 1 тыс. кубометров.

Кроме того, "Нафтогаз" добился уменьшения обязательных годовых объемов покупки газа более чем в десять раз в соответствии со своими потребностями.

 

Напомним, "Газпром" утверждает, что "Нафтогаз" должен заплатить России $2 млрд.
"Нафтогаз" требует от "Газпрома" $16 млрд за транзит газа.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 декабря, 2017 суббота

больше новостей

23 декабря, 2017 суббота

22 декабря, 2017 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать