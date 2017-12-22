За российский газ для оккупированных территорий Донбасса платить не надо, - Стокгольмский арбитраж
Об этом сообщает в Twitter пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".
"Стокгольмский арбитраж указал, что "Нафтогаз" не должен платить за объемы газа, которые были бы поставлены на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей любому другому лицу, кроме "Нафтогаза". Если коротко: кому "Газпром" отдавал тот газ в ОРДЛО, тот ему пусть и платит", - пояснили в НАК "Нафтогаз Украины".
Стокгольмский арбитраж также принял другие решения в пользу НАК "Нафтогаз Украины" в споре с "Газпромом".
Так, суд отклонил требования "Газпрома" по пункту "бери или плати" на сумму $56 млрд в 2012-2017 годах и снизил цену на российский газ для "Нафтогаза" на 27,4% - с $485 до $352 за 1 тыс. кубометров.
Кроме того, "Нафтогаз" добился уменьшения обязательных годовых объемов покупки газа более чем в десять раз в соответствии со своими потребностями.
Напомним, "Газпром" утверждает, что "Нафтогаз" должен заплатить России $2 млрд.
"Нафтогаз" требует от "Газпрома" $16 млрд за транзит газа.
Читайте также
-
-
18 декабря, 2017 Куда и за сколько будет летать украинский лоукост Sky Up
-
-
19 декабря, 2017 Кого судить на Донбассе. Опыт наказания убийц Третьего рейха
-
19 декабря, 2017 "Титанику" 20 лет. Тайны фильма, которые вас удивят
Читайте также
-
18 декабря, 2017 Куда и за сколько будет летать украинский лоукост Sky Up
-
-
19 декабря, 2017 Кого судить на Донбассе. Опыт наказания убийц Третьего рейха