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За год землян стало больше на 83 миллиона

Эксперты фонда "Население Земли" прогнозируют, что в январе следующего года на планете будет жить более 7,5 млрд человек

Соответствующий отчет организация опубликовала на своем сайте.

В ночь на 1 января 2018 на планете Земля будет находиться 7591541000 человек. По сравнению с прошлым годом землян стало на 83 млн больше. Это примерно вдвое больше количества населения Украины. Каждую секунду численность населения мира растет в среднем на 2,6 жителя (количество родившихся минус смертность).

Наибольший прирост населения наблюдается в Африке. По данным ООН, к 2050 году на континенте ожидается удвоение количества жителей - с 1,26 млрд до 2,53 млрд человек.

"Это связано главным образом с тем, что уровень рождаемости не упал так сильно, как ожидалось. Чтобы избежать нежелательных беременностей, срочно необходимо ввести более качественное образование и пропагандировать гендерное равенство", - отмечает глава фонда "Население Земли" Ренате Бахр.

Среди положительных причин роста количества населения планеты организация отмечает увеличение продолжительности жизни и снижение смертности среди детей. Благодарить за это нужно ученых, которые делают быстрые прорывы в области здравоохранения. Между тем отсутствие сексуального образования, слабые правительственные программы по охране здоровья, бедность и отсутствие гендерного равенства имеют только негативное влияние на количество насленння Земли.

Исследователи американского социологического центра Pew Research Center заявили, что к 2050 году 14% населения ЕС будут мусульманами.

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