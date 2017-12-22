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Известная украинская авиакомпания получила самый большой Boeing


фото: Василий Гузь/ Facebook
Авиакомпания Azur Air Украина пополнила свой флот воздушных судов новым самолетом Boeing 737-900ER, который является самым крупным представителем серии 737

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

Отмечается, что самолет с регистрационным номером UR-AZB уже приступил к выполнению рейсов.

22 декабря он выполнил первый рейс из аэропорта Борисполь в Хургаду.

В центре сообщают, что ранее в Украине воздушные суда такого типа в своем распоряжении имела только авиакомпания МАУ.

Справка:

Чартерная авиакомпания Azur Air Украина была создана на базе Ютэйр Украина, которая свернула регулярные рейсы в 2014 году. Флот авиакомпании Azur Air до пополнения самолетом Boeing 737-900ER состоял из двух Boeing 737-800.

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