Известная украинская авиакомпания получила самый большой Boeing
22 декабря, 2017, 13:03
Авиакомпания Azur Air Украина пополнила свой флот воздушных судов новым самолетом Boeing 737-900ER, который является самым крупным представителем серии 737
Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.
Отмечается, что самолет с регистрационным номером UR-AZB уже приступил к выполнению рейсов.
22 декабря он выполнил первый рейс из аэропорта Борисполь в Хургаду.
В центре сообщают, что ранее в Украине воздушные суда такого типа в своем распоряжении имела только авиакомпания МАУ.
Справка:
Чартерная авиакомпания Azur Air Украина была создана на базе Ютэйр Украина, которая свернула регулярные рейсы в 2014 году. Флот авиакомпании Azur Air до пополнения самолетом Boeing 737-900ER состоял из двух Boeing 737-800.
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