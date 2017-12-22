Израильские врачи впервые вживили пациенту кость, выращенную в лаборатории
Об этом сообщает Yedioth Ahronoth.
Отмечается, что ранее это было невозможно, поэтому приходилось трансплантировать кости из другой части тела, что было медленно и мучительно.
Новая кость была выращена из собственных тканей пациента. Для этого были использованы клетки из жировой ткани, которые отвечают за образование тканей и кровеносных сосудов.
Живой трансплантат введен с помощью специального шприца, теперь ткань продолжит расти уже внутри человеческого тела. Процесс полного формирования недостающего участка кости занимает несколько месяцев.
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"У пациента не хватало фрагмента кости ноги длиной 5 сантиметров. Врач ввел в этом месте тысячи частиц живых имплантатов, которые мы вырастили в лаборатории, и в течение нескольких дней этот участок начнет заполняться клетками нарастающей ткани. Через два месяца пациент сможет ходить", - говорит врач Шай Марицки, генеральный директор компании "Бонус быогруп", разработчик методики лечения.
Как отмечается, такие операции подойдут и пожилым людям, и пациентам с остеопорозом, и раковым больным, которым удалили участок кости из-за опухоли, а также, в перспективе, низкорослым людям.
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