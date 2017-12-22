Из-за выхода из СЦКК Россия будет виновной в случае обострения на Донбассе - Германия

22 декабря, 2017, 20:40

Если на Донбассе ухудшится ситуация или возрастет количество жертв, ответственность полностью ляжет на РФ

Об этом заявила представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер, сообщает "Укринформ".

России придется взять на себя ответственность за возможную эскалацию и жертвы на Донбассе, если она не пересмотрит решение о выводе своих офицеров из состава совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе.

"Федеральное правительство надеется, что российская сторона пересмотрит свое решение и откажется от этого шага, иначе любое дальнейшее обострение ситуации и связанные с этим жертвы будут ответственностью России", - заявила Деммер.

Также представитель правительства отметила, что СЦКК вносит большой вклад не только в поддержку перемирия, но и в обеспечение работы наблюдателей ОБСЕ, в его рамках осуществляется прямой контакт между военными.

18 декабря Россия отозвала своих офицеров из Общего центра контроля и координации на Донбассе.

Впоследствии спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер отметил, что Россия намеренно отозвала своих офицеров перед эскалацией нарушений режима прекращения огня.

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что России приняла подобное решение, чтобы подставить бойцов ВСУ.