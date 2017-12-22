Я против того, чтобы продавать украинскую землю иностранцам, - Гройсман

22 декабря, 2017, 16:46

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что землю можно продавать в ограниченном количестве и только украинскому фермеру

Об этом глава правительства заявил во время пресс-конференции, сообщает Еспресо.TV.

Он отметил, что изменения в законодательстве в отношении земли должны в первую очередь делаться для украинцев, а не для экспертов МВФ.

"Я бы хотел, чтобы оборот земель стал серьезной опорой для украинского фермерства. Я, наоборот, действительно против, я не буду это поддерживать", - подчеркнул Гройсман.

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По его словам, об этом он уже сказал всем международным партнерам и они с пониманием отнеслись к позиции премьера.

"Я за то, чтобы продавать украинскую землю только украинскому фермеру, и то в ограниченном количестве. Но я против того, чтобы продавать украинскую землю иностранцам. И против, чтобы продавать большим аграрным корпорациям - украинским, иностранным - не имеет значения", - отметил Гройсман .

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Он добавил, что мораторий действует сейчас и будет действовать, пока парламент не примет решение об обороте земель.

7 декабря Верховная Рада продлила запрет на продажу земли сельскохозяйственного значения до 1 января 2019 года.

Напомним, в МВФ заявили, что отсутствие прозрачного рынка земли препятствует поступлению инвестиций в Украину.

Правительство предлагает создать рынок сельскохозяйственной земли с определенными ограничениями: продавать до 200 гектаров, при этом не позволять покупку земель иностранцам и агрохолдингам.