Военные показали видео тренировок армейской авиации ВСУ

22 декабря, 2017, 23:16

На одном из полигонов Вооруженных сил Украины состоялись тренировки летных экипажей Военно-Воздушных сил ВСУ по выполнению полетов с использованием авиационных средств поражения

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"Вооруженные силы Украины строго придерживаются Минских договоренностей. Одновременно все войска нужно поддерживать в постоянной готовности, поэтому такие стрельбы проводятся в районах отвода, которые не попадают под запрет Минских договоренностей", – подчеркнул заместитель руководителя АТО генерал-майор Олег Гуляк.