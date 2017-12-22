Военные показали видео тренировок армейской авиации ВСУ
22 декабря, 2017, 23:16
На одном из полигонов Вооруженных сил Украины состоялись тренировки летных экипажей Военно-Воздушных сил ВСУ по выполнению полетов с использованием авиационных средств поражения
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.
"Вооруженные силы Украины строго придерживаются Минских договоренностей. Одновременно все войска нужно поддерживать в постоянной готовности, поэтому такие стрельбы проводятся в районах отвода, которые не попадают под запрет Минских договоренностей", – подчеркнул заместитель руководителя АТО генерал-майор Олег Гуляк.
- Напомним, что в Минобороны информируют, что с целью выяснения информации относительно возможных нарушений во время закупок, а также качества шлемов "ТОР" начато служебное расследование.
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