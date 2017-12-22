Во Львове на работу в музеи и кафе берут котов
22 декабря, 2017, 14:17
Во Львове коты работают в музеях, IT компаниях и книжных магазинах, а зарплату получают в виде корма
Об этом сообщает "Прямой".
В частности, кота на работу официально приняли во Львовском музее им. Франко.
"Это наш работник. Коэффициент от его работы у нас высокий. Он очень хорошо работает с посетителями", - рассказал директор музея Богдан Тихолоз.
Кота выбирали из 20 кандидатов и назвали его Мурликом, как в сказке Ивана Франко "Лис Никита".
Директор музея отметил, что платят коту любовью, вниманием, опекой и едой. Работники музея сообщили, что за 8 месяцев пребывания кота в музее количество посетителей увеличилось в четыре раза.
Также коты работают в Дворце Потоцких, кофейнях и магазинах Львова.
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