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Во Львове на работу в музеи и кафе берут котов


фото: скрін з відео
Во Львове коты работают в музеях, IT компаниях и книжных магазинах, а зарплату получают в виде корма

Об этом сообщает "Прямой".

В частности, кота на работу официально приняли во Львовском музее им. Франко.

"Это наш работник. Коэффициент от его работы у нас высокий. Он очень хорошо работает с посетителями", - рассказал директор музея Богдан Тихолоз.

Кота выбирали из 20 кандидатов и назвали его Мурликом, как в сказке Ивана Франко "Лис Никита".

Директор музея отметил, что платят коту любовью, вниманием, опекой и едой. Работники музея сообщили, что за 8 месяцев пребывания кота в музее количество посетителей увеличилось в четыре раза.

Также коты работают в Дворце Потоцких, кофейнях и магазинах Львова.

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