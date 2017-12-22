Венгрия будет блокировать любые попытки ЕС наложить санкции на Польшу, - премьер

22 декабря, 2017, 10:47

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу заявил, что Венгрия будет блокировать любые действия ЕС, направленные на прекращение права голоса Польши в Евросоюзе

Об этом сообщает Reuters.

Орбан заявил, что Польша несправедливо оказалась под давлением ЕС через изменения в системе судопроизводства . По его убеждению, Польша - жизненно важная страна для центральноевропейского региона, поэтому Венгрия не поддастся на любые попытки ЕС начать санкционный процесс против нее.

Читайте также: Венгрия снова начала разгонять тему автономии Закарпатья. История "мягкой оккупации"

"Мы должны четко заявить, что ЕС бессмысленно даже начинать дело против Польши, поскольку нет никаких шансов продолжить его, потому что Венгрия станет непреодолимым препятствием на этом пути", - сказал Орбан.

Заметим, для поддержки решения о санкциях необходимо четыре пятых голосов государств-членов ЕС, то есть 22 стран.

Напомним, Европейская комиссия впервые в истории решила начать санкционную процедуру против Польши за нарушение верховенства права.

Комиссия дала польским властям три месяца, чтобы они предприняли шаги в сфере судопроизводства, которые могут исправить ситуацию. Если Польша этого не сделает, это может привести к применению санкций, в частности, к потере голоса в ЕС.

Читайте также: Президент Чехии предложил продать Крым России. Кто еще в ЕС может сдать Украину

Справка:

К риску введения санкций против Польши привели противоречивые, по мнению Евросоюза, действия польских властей, которые, в частности, могут уничтожить политическую независимость судов.

Во-первых, Весной 2016 года был реформирован Конституционный суд, несмотря на уличные протесты и предостережения Венецианской комиссии. Там есть опасения, что из-за реформы судей будут назначать не по критерию профессионализма, а по критерию лояльности к власти.

Одним из шагов стало принятие польскими депутатами закона о СМИ, который позволил правительству напрямую назначать и увольнять руководителей общественных медиа.

Кроме этого, Польша отказалась принимать участие в двухлетней схеме расселение 160 тысяч беженцев, которые скопились в лагерях в Греции и Италии, ссылаясь на соображения безопасности, и все еще колеблется в вопросе перехода на евро".

Читайте также: Польша забывает о демократии, ЕС в ответ грозит санкциями. Как до этого дошло