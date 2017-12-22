В Италии санитар "скорой" убивал пациентов по заказу мафии

22 декабря, 2017, 09:36

Полиция итальянского острова Сицилия арестовала санитара скорой помощи, которого подозревают в нескольких убийствах: по подозрениям полиции, он убивал пациентов по заказу местной похоронной конторы, которая имеет связи с мафией

Об этом сообщает BBC.

По версии обвинения, арестованный 42-летний мужчина убил по меньшей мере трех неизлечимо больных пациентов, вводя им внутривенно обычный воздух.

Сообщается, что за каждого убитого сотрудник "скорой" получал по 300 евро.

Итальянские СМИ уже прозвали бригаду этой реанимационной машины "скорая помощь смерти".

Полиция арестовала 42-летнего подозреваемого в городе Катания, что на востоке Сицилии у подножия вулкана Этна, по наводке неназванного источника.

Сообщается лишь, что информацию предоставил бывший член мафиозной группировки, который пошел на сотрудничество с полицией. Задержанному предъявлены обвинения в умышленных убийствах.

Обвинение считает, что санитар "скорой помощи" убивал пациентов, пока машина везла их из больницы обратно домой, в городке Бьянкавилла под Катанией. После инъекции воздуха больной быстро умирал от закупорки сосудов.

Вернув родственникам тело, он пользовался их шоковым состоянием, чтобы порекомендовать им одно из местных бюро ритуальных услуг, что имеет связи с сицилийской мафией, где ему платили комиссионные.

По данным итальянской прессы, арестованный санитар работал в службе "скорой помощи" с 2012 года и не исключено, что на его счету гораздо больше жертв.

Следователи утверждают, что уже изучили десятки случаев смерти пациентов в Бьянкавилле за последние пять лет, но сейчас только 12 из них показались им заслуживающими дальнейшего расследования и лишь три были предъявлены суду.