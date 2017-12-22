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В Италии новогоднюю елку похитили через сутки после ее установки

В Неаполе (Италия) неизвестные похитили из популярной среди туристов Галереи Умберто I новогоднюю елку, установленную там менее чем за сутки до события

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

От дерева, на которое жители города уже начали вешать записки с пожеланиями на Новый год, остался только горшок, небольшая часть ствола и несколько елочных игрушек.

Елку могли спилить цепной пилой. Вместе с елкой неизвестные вынесли почти все украшения.

Ранее активную критику в Италии вызвала рождественская елка на площади Венеции в Риме, которая усохла через две недели после монтажа.

Группа защиты прав потребителей Codacons обвинила власть Рима в злоупотреблении государственными средствами и призвала провести расследование о расходовании средств налогоплательщиков. По данным СМИ, расходы на дерево составили около 50 тыс. евро, власть пообещала требовать компенсацию у виновных.

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