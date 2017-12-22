В Италии новогоднюю елку похитили через сутки после ее установки
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
От дерева, на которое жители города уже начали вешать записки с пожеланиями на Новый год, остался только горшок, небольшая часть ствола и несколько елочных игрушек.
Елку могли спилить цепной пилой. Вместе с елкой неизвестные вынесли почти все украшения.
Ранее активную критику в Италии вызвала рождественская елка на площади Венеции в Риме, которая усохла через две недели после монтажа.
Группа защиты прав потребителей Codacons обвинила власть Рима в злоупотреблении государственными средствами и призвала провести расследование о расходовании средств налогоплательщиков. По данным СМИ, расходы на дерево составили около 50 тыс. евро, власть пообещала требовать компенсацию у виновных.
Читайте также
-
-
18 декабря, 2017 Куда и за сколько будет летать украинский лоукост Sky Up
-
-
19 декабря, 2017 Кого судить на Донбассе. Опыт наказания убийц Третьего рейха
-
19 декабря, 2017 "Титанику" 20 лет. Тайны фильма, которые вас удивят
Читайте также
-
18 декабря, 2017 Куда и за сколько будет летать украинский лоукост Sky Up
-
-
19 декабря, 2017 Кого судить на Донбассе. Опыт наказания убийц Третьего рейха