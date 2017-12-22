 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Испании поезд врезался в ограду, полсотни пострадавших

В Испании пригородный поезд врезался в ограду, установленную на станции в конце железнодорожных путей

В результате столкновения около 45 человек получили травмы, сообщили в мадридской службе по чрезвычайным ситуациям в Twitter.

"В результате несчастного случая пострадали 45 человек, четверо находятся в тяжелом состоянии, у остальных – синяки и ушибы", – говорится в сообщении.

По информации El Pais, инцидент произошел на станции Алькала-де-Энарес. Причины аварии пока не установлены. На месте работают спасатели и медицинские службы.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 декабря, 2017 суббота

больше новостей

23 декабря, 2017 суббота

22 декабря, 2017 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать