В Испании поезд врезался в ограду, полсотни пострадавших
В результате столкновения около 45 человек получили травмы, сообщили в мадридской службе по чрезвычайным ситуациям в Twitter.
"В результате несчастного случая пострадали 45 человек, четверо находятся в тяжелом состоянии, у остальных – синяки и ушибы", – говорится в сообщении.
По информации El Pais, инцидент произошел на станции Алькала-де-Энарес. Причины аварии пока не установлены. На месте работают спасатели и медицинские службы.
ℹ️ Actualizamos datos. Alrededor de 45 personas han sido atendidas ya por #SUMMA112 en el accidente de Cercanías de #AlcaláDeHenares. Cuatro de ellas de gravedad. Del resto, la mayoría son leves con contusiones y crisis de тревога и любые изменены. Trabajando tambien #BomberosCM pic.twitter.com/e1eNZcv4Wu— 112 Comunidad Madrid (@112cmadrid) 22 декабря 2017 г.
- 18 декабря более 100 человек пострадали при аварии скоростного поезда в американском штате Вашингтон, 6 из них погибли.
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