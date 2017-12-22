В Испании поезд врезался в ограду, полсотни пострадавших

22 декабря, 2017, 22:57

В Испании пригородный поезд врезался в ограду, установленную на станции в конце железнодорожных путей

В результате столкновения около 45 человек получили травмы, сообщили в мадридской службе по чрезвычайным ситуациям в Twitter.

"В результате несчастного случая пострадали 45 человек, четверо находятся в тяжелом состоянии, у остальных – синяки и ушибы", – говорится в сообщении.

По информации El Pais, инцидент произошел на станции Алькала-де-Энарес. Причины аварии пока не установлены. На месте работают спасатели и медицинские службы.

ℹ️ Actualizamos datos. Alrededor de 45 personas han sido atendidas ya por #SUMMA112 en el accidente de Cercanías de #AlcaláDeHenares. Cuatro de ellas de gravedad. Del resto, la mayoría son leves con contusiones y crisis de тревога и любые изменены. Trabajando tambien #BomberosCM pic.twitter.com/e1eNZcv4Wu — 112 Comunidad Madrid (@112cmadrid) 22 декабря 2017 г.