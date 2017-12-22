В Испании еще трем лидерам каталонских сепаратистов выдвинули обвинения

22 декабря, 2017, 15:10

Суд Испании предъявил обвинения трем лидерам сепаратистского движения Каталонии

Об этом сообщает испанское издание El Pais.

Обвинения в подстрекательстве к мятежу и растрате средств выдвинутые экс-главе региона Артуру Масу, второму номеру партии Республиканских левых Каталонии (ERC) Марте Ровире и спикеру Радикальной левой партии (CUP) Анне Габри.

Все они входили в так называемый Стратегический комитет, который разрабатывал план проведения незаконного референдума и провозглашение независимости автономии от Испании.

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Напомним, 2 октября в Каталонии провели референдум, который не признал центральную власть Испании. Большинство участников проголосовали за государственную независимость автономии.

В Еврокомиссии заявили, что в случае отделения от Испании, регион окажется вне пределов Евросоюза.

Германия, Франция и Италия выступили против отделения Каталонии.

27 октября парламент Каталонии проголосовал за независимость от Испании.

Испания приостановила автономию Каталонии.

США заявили, что не признают независимость Каталонии.

Лидер сепаратистов Каталонии Карлес Пучдемон бежал в Бельгию.

Пучдемона и 4 каталонских экс-министров взяли под стражу в Бельгии, но позже отпустили на поруки.

В Испании 6 арестованных экс-министров Каталонии отпустили под залог.

Каталонские сепаратисты собрали в Брюсселе 45-тысячный митинг за отделение от Испании.

Бельгийский суд закрыл дело о выдаче Испании лидера каталонских сепаратистов Карлеса Пучдемона и еще четырех экс-чиновников автономии.

На выборах в Каталонии победили сепаратисты.