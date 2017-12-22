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В Украине успешно испытали новейшую ракетную систему "Ольха", которая может корректировать траекторию полета

В Украине состоялись успешные испытания новейшей отечественной ракетной системы залпового огня "Ольха", которая стреляет ракетами "земля-земля"

Об этом сообщил в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

"Поздравляю всех украинцев с успешным испытанием украинского ракетного комплекса "Ольха". Только что получил доклад, что все четыре ракеты попали в цель!" - написал президент.

Впервые о проекте "Ольха" президент заявил 27 января 2016 года на заседании СНБО. Ракету и систему управления разрабатывали конструкторские бюро "Южное" и "Луч".

Шасси новой ракетной системы будет производить КрАЗ на базе автомобиля КрАЗ-7634, хотя первые испытания происходили на шасси белорусского МАЗ-543.

Технические параметры ракеты "Ольха" засекречены, однако известно, что ее особенностью является система наведения с возможностью корректировки траектории уже в полете. Калибр ракеты - 300 мм.

По словам советника президента Украины, волонтера Юрия Бирюкова, пусковая установка имеет 12 ракет, каждая ракета несет боевую часть весом до 250 кг и наводится на цель отдельно от остальных. Вес ракеты составляет 900-1000 кг.

Все составляющие для производства "Ольхи" - отечественные, включительно с новой системой управления, новым ракетным топливом и новой боевой частью.

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