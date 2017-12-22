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В США исламист готовил "рождественский" теракт в развлекательном центре

Федеральное бюро расследований США заявило о задержании предполагаемого террориста - водителя эвакуатора из Модесто (штат Калифорния)

Об этом передает ABC 7 News.

ФБР считает, что Еверитт Аарон Джеймсон планировал осуществить теракт в торгово-развлекательном центре Пирс 39 в Сан-Франциско. Он готовился к нападению на католическое Рождество, возможно, с применением бомб.

Согласно отчету ФБР, Джеймсон выбрал это место, потому что он "был там раньше и знал, что там собирается очень много людей".

По данным ФБР, Джеймсон публиковал в Интернете посты радикального исламистского содержания и предлагал использовать его эвакуатор для "причинения вреда".

Во время спецоперации по задержанию он также сообщил, что поддерживает Исламское государство и "был бы счастлив, если бы теракт был осуществлен".

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