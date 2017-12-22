В США исламист готовил "рождественский" теракт в развлекательном центре
22 декабря, 2017, 23:47
Федеральное бюро расследований США заявило о задержании предполагаемого террориста - водителя эвакуатора из Модесто (штат Калифорния)
Об этом передает ABC 7 News.
ФБР считает, что Еверитт Аарон Джеймсон планировал осуществить теракт в торгово-развлекательном центре Пирс 39 в Сан-Франциско. Он готовился к нападению на католическое Рождество, возможно, с применением бомб.
Согласно отчету ФБР, Джеймсон выбрал это место, потому что он "был там раньше и знал, что там собирается очень много людей".
По данным ФБР, Джеймсон публиковал в Интернете посты радикального исламистского содержания и предлагал использовать его эвакуатор для "причинения вреда".
Во время спецоперации по задержанию он также сообщил, что поддерживает Исламское государство и "был бы счастлив, если бы теракт был осуществлен".
- Ранее "Исламское государство" пригрозила нападениями на рождественские ярмарки в Великобритании, Франции и Германии.
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