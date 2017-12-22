В США начнут испытания мужского контрацептива. Вытеснит ли он таблетки от беременности

22 декабря, 2017, 16:42

После 10 лет исследований американские специалисты готовы начать клинические испытания нового типа мужского контрацептива - геля для местного применения, что предотвращает выработку сперматозоидов

Об этом пишет MIT Technology Review.

Клинические испытания начнутся в апреле, будут продолжаться 4 года и станут крупнейшим в США исследованиям гормональных контрацептивов для мужчин.

Более 400 пар примут в них участие, и не только из Штатов, но и из Британии, Италии, Швеции, Чили и Кении. Предыдущие крупномасштабные испытания, которые проводились в Европе с 2008 по 2012 год и включали инъекции гормонов каждые два месяца, действительно предотвращали беременность, но приводили к значительным колебаниям настроения и другим серьезным побочным эффектам.

Новый препарат состоит из двух синтетических гормонов - прогестина и тестостерона. Прогестин блокирует выработку достаточного количества тестостерона для нормального уровня сперматозоидов, а тестостерон нужен для того, чтобы выровнять гормональный дисбаланс.

Контрацептив производится в виде геля, который нужно будет втирать ежедневно. Его действия хватает на 72 часа, так что даже если человек пропустил один день, ничего страшного не произойдет.

Во время испытаний пары будут применять препарат минимум в течение четырех месяцев параллельно с каким-либо женским контрацептивом, а ученые - будут наблюдать за уровнем сперматозоидов, который должен сократиться до менее чем миллиона на миллиметр, чтобы риск беременности стал мизерным.

Как только это произойдет, пара откажется от женских контрацептивов и в течение года будет пользоваться исключительно гелем.

Этот метод уже доказал свою эффективность в шестимесячном исследовании, но тогда препарат выпускался в виде двух различных гелей, которые следовало наносить на различные части тела, и специалисты Национального института педиатрии и развития человека изменили формулу и соединили гели в один.

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Эта форма лучше таблеток тем, что тестостерон быстро выводится из организма, а в виде геля он дольше впитывается кожей и остается в крови. Впрочем, все еще остается под вопросом, станут ли мужчины использовать такой вид контрацепции?

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