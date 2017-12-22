В США начали производить безалкогольное вино из марихуаны
Об этом пишет New Atlas.
Легализация марихуаны в некоторых штатах США (в Калифорнии выращивать и продавать продукты из каннабиса не только в медицинских целях разрешено с января 2018 года) привела к созданию многомиллиардной промышленности. Предполагается, что до 2026-го, годовой оборот отрасли конопли в стране составит $50 млрд.
Тем, кому не нравится традиционный способ потребления, предлагают большое количество выпечки на масле с марихуаны и другие съедобные продукты и сладости - это альтернативный способ доставить в организм ТГК (тетрагидроканнабинол - психоактивное вещество, находящееся в конопле). Одной из таких новинок стало вино с марихуаной, которое назвали Совиньон Блан.
Со следующего года марихуана будет легальной в Калифорнии, но есть некоторые ограничения: она не может сочетаться с алкоголем в одном продукте, они даже не могут продаваться в одном месте. Эта поправка сделала ситуацию для виноделов сложнее.
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После большого количества проб и ошибок, команда Rebel Coast создала конечный продукт: безалкогольный Sauvignon Blanc из около 16 мг ТГК в каждой бутылке. Это не большое количество, нормы по продовольственной продукции с марихуаной позволяют 10 мг в одной порции.
Этот продукт обещает хорошее настроение, вкус вина, эффект марихуаны и ни одной характерной черты похмелья. Компания сейчас собирает предварительные заказы от жителей Калифорнии, по $60 за бутылку. Заказ будет доставлен после Нового года, когда каннабис официально станет легальным.
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