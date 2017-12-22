В Сенате требуют у Трампа предоставить Украине еще больше летального оружия
Об этом глава Комитета Сената по вопросам вооруженных сил написал на своем официальном сайте.
Он выразил удовлетворение по поводу того, что администрация Трампа одобрила продажу летального оборонительного оружия Украине, ведь это решение было принято в очень важное время.
По его словам, в течение нескольких месяцев украинцы переживают одну из самых серьезных эскалаций боевых действий, а президент России Владимир Путин выбрал войну на Донбассе вместо мира.
"Решение санкционировать продажу снайперских винтовок и боеприпасов должно быть лишь первым шагом. Я призываю президента санкционировать дополнительную продажу оборонного летального оружия, включая противотанковые боеприпасы, и полностью использовать средства на оборонную помощь, которую Украине предоставил Конгресс", - подчеркнул Маккейн.
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- Напомним, ранее о разрешении на продажу Украине летального оружия сообщило издание The Washington Post со ссылкой на слова чиновников администрации Дональда Трампа. После этого эту информацию подтвердил Госдеп США.
- 6 ноября Сенат США проголосовал за утверждение оборонного бюджета на 2018 год, который, в частности, предусматривает выделение $350 млн на оборонные нужды Украины.
- После этого сенатор США, член комитета по вопросам вооруженных сил Джеймс Инхоф направил письмо президенту США Дональду Трампу с призывом согласовать предоставление Украине оборонного летального вооружения.
- 12 декабря Трамп подписал оборонный бюджет, в котором есть $350 млн помощи Украине.
- Канада разрешила продавать летальное оружие Украине. В парламенте Канады говорят, что теперь могут продавать Украине ракеты Javelin.
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