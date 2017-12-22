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В Сенате требуют у Трампа предоставить Украине еще больше летального оружия

Сенатор-республиканец Джон Маккейн призывает президента США Дональда Трампа позволить предоставить Украине еще больше оборонительного летального вооружения

Об этом глава Комитета Сената по вопросам вооруженных сил написал на своем официальном сайте.

Он выразил удовлетворение по поводу того, что администрация Трампа одобрила продажу летального оборонительного оружия Украине, ведь это решение было принято в очень важное время.

По его словам, в течение нескольких месяцев украинцы переживают одну из самых серьезных эскалаций боевых действий, а президент России Владимир Путин выбрал войну на Донбассе вместо мира.

"Решение санкционировать продажу снайперских винтовок и боеприпасов должно быть лишь первым шагом. Я призываю президента санкционировать дополнительную продажу оборонного летального оружия, включая противотанковые боеприпасы, и полностью использовать средства на оборонную помощь, которую Украине предоставил Конгресс", - подчеркнул Маккейн.

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