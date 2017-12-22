В САП рассказали, почему обыскивают окружение Мосийчука
22 декабря, 2017, 13:09
В Специальной антикоррупционной прокуратуре подтверждают информацию о проведении обысков в квартирах людей из окружения народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука
Об этом сообщает INSIDER со ссылкой на САП.
Отмечается, что обыскиваемые лица могут иметь данные относительно вероятного незаконного обогащения Мосийчука и внесения им недостоверных данных в электронную декларацию.
Обыски проводят САП совместно с НАБУ.
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- 25 октября возле редакции телеканала Эспрессо в Киеве неизвестные устроили покушение на народного депутата Игоря Мосийчука. Политик выжил, но погибли 2 и были ранены еще 2 человека, которые находились рядом с местом взрыва.
- По словам нардепа, теракт возле офиса Эспрессо в Киеве готовили два-три человека.
- 22 декабря НАБУ проводит обыски у помощников и друзей Мосийчука.
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