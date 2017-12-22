В "Нафтогазе" рассказали, когда договорятся об управлении украинской ГТС
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Мы считаем, что это (совместное управление. — Ред.) можно начать делать примерно с третьего квартала 2018 года", - сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.
По его словам, в феврале должно быть получено решение Стокгольмского арбитража по поводу транзитного контракта, а в марте станут известны все заинтересованные в управлении ГТС международные компании.
"Мы предлагаем сразу обсудить условия конкурса в Верховной Раде, чтобы она заранее сказала: да, это те критерии, за которые мы готовы принимать партнера. По этим критериям провести конкурс в течение трех-четырех месяцев и уже до августа-сентября окончательно подписать документы тем, кто выиграет конкурс", - пояснил Коболев.
Кроме Snam (Италия)/Eustream (Словакия) и Gasunie (Нидерланды)/GRTgaz (Франция), с которыми подписаны соответствующие меморандумы, интерес к управлению ГТС также проявила "немецкая группа".
Как сообщалось, по мнению главы "Нафтогаза", Украина должна выйти с конкретным предложением по поводу привлечения европейского партнера к управлению своей ГТС уже в начале 2018 года. Затягивание с привлечением международного партнера повлечет потерю транзита российского газа по территории страны, годовой объем выручки от которого составляет около $3 млрд.
Пропускная способность ГТС Украины на входе составляет 288 млрд куб. м, на выходе - 178,5 млрд куб. м, в том числе в страны Европы - 142,5 млрд куб. м, в Молдову - 3,5 млрд куб. м.
- 22 декабря "Нафтогаз Украины" выиграл арбитраж против российского "Газпрома" во всех спорных вопросах по поводу контракта на поставку газа. Стокгольмский суд снизил цену газа для НАК "Нафтогаз Украины" на 27,4% - до $352 $485 за 1 тыс. кубометров.
- По подсчетам экспертов, такое решение сэкономит Украине $45 млрд.
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