В "Нафтогазе" рассказали, когда договорятся об управлении украинской ГТС

22 декабря, 2017, 22:32

Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев считает возможным подписание договора по управлению газотранспортной системой Украины с зарубежными партнерами в третьем квартале 2018 года

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы считаем, что это (совместное управление. — Ред.) можно начать делать примерно с третьего квартала 2018 года", - сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, в феврале должно быть получено решение Стокгольмского арбитража по поводу транзитного контракта, а в марте станут известны все заинтересованные в управлении ГТС международные компании.

"Мы предлагаем сразу обсудить условия конкурса в Верховной Раде, чтобы она заранее сказала: да, это те критерии, за которые мы готовы принимать партнера. По этим критериям провести конкурс в течение трех-четырех месяцев и уже до августа-сентября окончательно подписать документы тем, кто выиграет конкурс", - пояснил Коболев.

Кроме Snam (Италия)/Eustream (Словакия) и Gasunie (Нидерланды)/GRTgaz (Франция), с которыми подписаны соответствующие меморандумы, интерес к управлению ГТС также проявила "немецкая группа".

Как сообщалось, по мнению главы "Нафтогаза", Украина должна выйти с конкретным предложением по поводу привлечения европейского партнера к управлению своей ГТС уже в начале 2018 года. Затягивание с привлечением международного партнера повлечет потерю транзита российского газа по территории страны, годовой объем выручки от которого составляет около $3 млрд.

Пропускная способность ГТС Украины на входе составляет 288 млрд куб. м, на выходе - 178,5 млрд куб. м, в том числе в страны Европы - 142,5 млрд куб. м, в Молдову - 3,5 млрд куб. м.