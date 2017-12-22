В "1+1" рассказали, что будет с каналом после ареста активов Коломойского
Об этом говорится в заявлении медиа-группы.
Отмечается, что "1+1 Media" продолжает свою операционную деятельность в обычном режиме и продолжает готовиться к новому сезону и никаких изменений в статусе не предвидится.
"Компании, которые прямо или косвенно принадлежат господину Коломойскому, которые имеют для него корпоративный интерес, которые осуществляют производственную и сервисную и торговую или иную операционную деятельность, имеют право продолжать свою обычную хозяйственную деятельность, проводить операции и в полной мере распоряжаться денежными средствами и активами, если эти действия осуществляются в ходе привычной и надлежащей хозяйственной деятельности", - цитирует "1+1" документы адвокатской компании Fieldfisher, которая представляет интересы Коломойского.
В "1+1 Медиа" добавляют, что другие "размышления и комментарии" относительно этой ситуации считают неуместными и такими, что не соответствуют действительности.
- 19 декабря Высокий суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и шести компаний, которые им вероятно принадлежат или находятся под их контролем.
- Коломойский отмечает, что это временный арест на время рассмотрения дела в суде.
- Министерство финансов и Нацбанк приветствует приказ Лондонского суда об аресте активов Коломойского и Боголюбова.
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