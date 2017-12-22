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В "1+1" рассказали, что будет с каналом после ареста активов Коломойского

В "1+1 Media" отмечают, что временный арест Высоким судом Англии активов бизнесмена Игоря Коломойского никоим образом не повлияет на деятельность телеканала

Об этом говорится в заявлении медиа-группы.

Отмечается, что "1+1 Media" продолжает свою операционную деятельность в обычном режиме и продолжает готовиться к новому сезону и никаких изменений в статусе не предвидится.

"Компании, которые прямо или косвенно принадлежат господину Коломойскому, которые имеют для него корпоративный интерес, которые осуществляют производственную и сервисную и торговую или иную операционную деятельность, имеют право продолжать свою обычную хозяйственную деятельность, проводить операции и в полной мере распоряжаться денежными средствами и активами, если эти действия осуществляются в ходе привычной и надлежащей хозяйственной деятельности", - цитирует "1+1" документы адвокатской компании Fieldfisher, которая представляет интересы Коломойского.

В "1+1 Медиа" добавляют, что другие "размышления и комментарии" относительно этой ситуации считают неуместными и такими, что не соответствуют действительности.

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