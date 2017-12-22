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В правительстве хотят увеличить размер помощи переселенцам, - Черныш

В Кабинете министров обсуждают возможность повышения размера ежемесячного пособия переселенцам для покрытия расходов на проживание

Об этом рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, сообщает "Радио Свобода".

"Нынешняя сумма пособия низковата, мы вместе с министерством соцполитики инициируем вопрос, чтобы ее увеличить. Конечно, министерство финансов не будет поддерживать, потому что это расходы из бюджета. Эта дискуссия сейчас продолжается, готовятся проекты решений", – заявил Черныш.

Точной суммы увеличенной помощи министр пока назвать не может.

"Есть разные предложения от разных ведомств – от 1000 до 2200 гривень. Но это еще внутренняя дискуссия, она не завершена", – сказал Черныш.

  • 1 октября 2014 года Кабмин утвердил постановление о предоставлении ежемесячной адресной помощи переселенцам для покрытия расходов на проживание. Размер помощи для нетрудоспособных лиц (пенсионеры, инвалиды, дети) – 884 гривни, для трудоспособных – 442 гривни.
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