В Польше хотят назначить министра для борьбы со смогом

22 декабря, 2017, 16:55

Премьер Польши Матеуш Моравецкий намерен в ближайшее время назначить нового министра для борьбы со смогом

Об этом сообщает RMF FM.

Министр должен будет прежде всего координировать действия всех министерств, ответственных за борьбу с загрязнением воздуха.

Сейчас за это отвечает министр окружающей среды Ян Шишко, но эффект от его работы незначителен.

Уже известно, что новым министром станет юрист Петр Вожный. В настоящее время он является советником Моравецкого, а до этого был вице-министром цифризации.

Отставание в борьбе со смогом правительство Польши планирует догнать с нового года. Год назад министры объявили о борьбе с загрязнением, но многие обещания не были реализованы.

Смог является достаточно серьезной проблемой во многих регионах Польши. Причинами его возникновения являются польские предприятия, а также частные лица, которые используют в качестве топлива уголь. Уже не первый год воздух в Польше признают самым загрязненным в ЕС.