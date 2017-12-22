В Польше хотят назначить министра для борьбы со смогом
Об этом сообщает RMF FM.
Министр должен будет прежде всего координировать действия всех министерств, ответственных за борьбу с загрязнением воздуха.
Сейчас за это отвечает министр окружающей среды Ян Шишко, но эффект от его работы незначителен.
Уже известно, что новым министром станет юрист Петр Вожный. В настоящее время он является советником Моравецкого, а до этого был вице-министром цифризации.
Отставание в борьбе со смогом правительство Польши планирует догнать с нового года. Год назад министры объявили о борьбе с загрязнением, но многие обещания не были реализованы.
Смог является достаточно серьезной проблемой во многих регионах Польши. Причинами его возникновения являются польские предприятия, а также частные лица, которые используют в качестве топлива уголь. Уже не первый год воздух в Польше признают самым загрязненным в ЕС.
- Ранее президент Польши Анджей Дуда принял отставку руководителя правительства Беаты Шидло и ее кабинета и назначил вице-премьера и министра развития и финансов Матеуша Моравецкого на должность премьер-министра.
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