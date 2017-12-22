В Одессе произошла стрельба, один человек забаррикадировался в автосалоне
22 декабря, 2017, 12:27
21 декабря в Суворовском районе Одессы произошла стрельба
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.
Отмечается, что в 10:14 на линию "102" поступило сообщение о стрельбе на ул. Атамана Головатого.
Предварительно установлено, что между группой лиц возник конфликт, в результате которого началась стрельба. Один из участников конфликта забаррикадировался внутри автосалона.
Полиция ввела в городе оперативный план "Гром".
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