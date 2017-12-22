В МИД рассказали, сколько украинцев не пустили в ЕС по безвизу и почему
22 декабря, 2017, 09:29
За полгода действия безвиза на территорию стран Шенгенского соглашения не пустили 61 украинца
Об этом в эфире "1+1" сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.
По его словам, у этих лиц были или проблемы с документами, или криминальное прошлое на территории стран Евросоюза.
В целом же за полгода около 400 тысяч украинцев воспользовались безвизом.
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- С ноября украинцам нужно меньше документов, чтобы получить долгосрочную визу в Канаду.
- Япония с 1 января 2018 года упрощает визовый режим с Украиной - речь идет об упрощении требований для краткосрочного пребывания
- Безвизовый режим с Объединенными Арабскими Эмиратами заработает с 31 декабря.
- Украина введет для иностранцев электронные визы.
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