В МИД рассказали, сколько украинцев не пустили в ЕС по безвизу и почему

22 декабря, 2017, 09:29

За полгода действия безвиза на территорию стран Шенгенского соглашения не пустили 61 украинца

Об этом в эфире "1+1" сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

По его словам, у этих лиц были или проблемы с документами, или криминальное прошлое на территории стран Евросоюза.

В целом же за полгода около 400 тысяч украинцев воспользовались безвизом.

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