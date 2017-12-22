В МИД Канады заявляют, что разрешение на поставку Украине летального оружия - это только первый шаг
22 декабря, 2017, 07:11
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд назвала лишь первым шагом внесение Украины в список стран, которым разрешено поставлять оружие, в частности огнестрельное
Об этом она заявила на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным после завершения двусторонней встречи в Киеве, передает УНИАН.
Она подчеркнула, что Украина была включена в список стран, которым канадским заводам разрешается продавать оружие.
"Это просто первый шаг. Если страна не появляется в том списке - запрещено продавать оружие той стране. Украина с 13 декабря уже в том списке, и мы этому очень рады. А что будет дальше? Надо прежде всего, чтобы было прошение на покупку оружия, а тогда начинается процесс. До этого момента, только с 13 декабря, еще не было никаких просьб, процесс еще не начался", - отметила Фриланд.
- Отметим, что Канада разрешила продавать летальное оружие Украине. В парламенте Канады говорят, что теперь могут продавать Украине ракеты Javelin.
- Канадское правительство виделит Украине $7,5 млн гуманитарной помощи для Донбасса.
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