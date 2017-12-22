В Киеве разочарованный мужчина вызвал полицию из-за сосиски в тесте
22 декабря, 2017, 12:20
В Киеве мужчина вызвал полицию из-за купленной сосиски в тесте, потому что она была не "охотничья"
Об этом сообщает "Сегодня".
Мужчина купил сосиску в тесте в киоске на остановке общественного транспорта возле метро.
Как оказалось, в середине была не "охотничья" сосиска, как отметил продавец, а обычная. Из-за обмана разъяренный мужчина вызвал полицию.
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