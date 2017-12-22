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В Киеве дотла сгорел бытовой вагончик, есть погибший

В Деснянском районе столицы в результате пожара умер человек

Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.

Указывается, что бытовой вагончик в результате пожара выгорел дотла.

Когда пламя потушили представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, то обнаружили обгоревшие кости человека. Причины трагедии и личность погибшего установит следствие.

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