В Киеве дотла сгорел бытовой вагончик, есть погибший
22 декабря, 2017, 13:20
В Деснянском районе столицы в результате пожара умер человек
Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.
Указывается, что бытовой вагончик в результате пожара выгорел дотла.
Когда пламя потушили представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, то обнаружили обгоревшие кости человека. Причины трагедии и личность погибшего установит следствие.
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