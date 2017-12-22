В Крыму крестьяне блокируют грузовики с силовиками, прибывшими установить радиолокатор

22 декабря, 2017, 16:37

Жители села Золотого неподалеку от Керчи вступили в конфликт с российскими силовиками, которые занимают территорию рядом с частными земельными участками возле морского побережья

Об этом сообщают "Крым.Реалии".

Крестьяне перегораживают дорогу военной технике и требуют от людей в форме, которые прячут свои лица, назвать себя или ведомство, которое они представляют.

"Мы вообще ничего не знаем - кто вы, зачем вы сюда пришли? Ты нас слышишь, Путин? Услышь нас! "- кричит мужчинам в камуфляже женщина на видео.

Как сообщает "Керчь ФМ", одной из местных жительниц стало плохо, ей вызвали "скорую".

Крестьяне утверждают, что российские пограничники намерены установить на территории Золотого радиолокационную станцию, но им не показали разрешительную документацию на проведение строительных работ, установку станции, землеотвод.

"Администрация Белинского сельсовета пообещала нам общественные слушания по поводу выделения земельного участка на территории Золотого под установку этой вышки. А сегодня нас обманули, без всяких слушаний здесь продолжают строительство", - сказала местная жительница.

Комментариев представителей российского пограничного ведомства и поселковой администрации на данный момент нет.