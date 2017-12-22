Украина получила от ЕС лишь 40% транша на реформу энергосектора. Почему
Об этом сообщили в Представительстве ЕС в Украине, передает "Европейская правда".
Поддержка предоставляется в рамках финансируемой ЕС программы бюджетной поддержки "Продолжение поддержки реализации Энергетической стратегии Украины".
Программа помогает Украине уменьшить загрязнение окружающей среды, связанное с производством электроэнергии, что способствует реформированию рынка электрической энергии, помогает улучшить качество нефтепродуктов и поддерживает создание запасов нефти и нефтепродуктов.
Общий бюджет программы - 45 млн евро.
"Это второй транш, который мы перечислили в государственный бюджет Украины по этой программе, начиная с 2015 года. Выплата осуществлена на основании принятия новой Энергетической стратегии и представления Украиной Национального плана уменьшения выбросов от крупных сжигательных установок - специальных условий для этой выплаты", - сообщил посол ЕС Хьюг Мингарелли.
Впрочем, он отметил, что эта выплата составляет лишь 40% от максимального размера транша.
"Это вызвано значительными задержками в выполнении программы, связанными с реформой рынка электрической энергии, созданием системы запасов нефти и нефтепродуктов, а также мониторингом качества топлива. Эта частичная выплата отражает медленнее, чем предполагалось, прогресс в выполнении реформ в последние месяцы", - заявил Мингарелли.
Он призвал Украину ускорить реформы в этих сферах, а именно обеспечить полную и неотложную имплементацию закона о регуляторе и закона о рынке электроэнергии.
"Дальнейшая работа по выполнению долгосрочной Энергетической стратегии на основе качественных энергетических данных также должна быть одним из приоритетов. Европейский Союз будет продолжать поддерживать процесс реформ в секторе энергетики Украины", - заявил Мингарелли.
Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли рассказал, когда ЕС может принять решение о новой программе макрофинансовой помощи Украине.
Напомним, 26 октября министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что получение транша МВФ в начале 2018 года является критическим для Украины.
Украина для получения очередного транша МВФ должна принять законы о приватизации, антикоррупционном суде и урегулировать газовый вопрос.
Президент Петр Порошенко после переговоров с Еврокомиссией анонсировал амбициозный проект макрофинансовой помощи Украине на 2018-2019 годы.
Глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что за последние три года Евросоюз выделил Украине в целом уже 12 млрд евро.
В Минфине подтвердили, что ЕС предоставит 1,8 млрд евро помощи.
Украина не получит 3 транша от ЕС, но Еврокомиссия начала работу над четвертой программой макрофинансовой помощи проведения реформ в Украине.
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