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Украина получила от ЕС лишь 40% транша на реформу энергосектора. Почему

ЕС в пятницу, 22 декабря, осуществил выплату второго транша в размере 2 миллионов евро из максимальных 5 миллионов на поддержку реформы энергосектора из-за медленного прогресса в выполнении реформ

Об этом сообщили в Представительстве ЕС в Украине, передает "Европейская правда".

Поддержка предоставляется в рамках финансируемой ЕС программы бюджетной поддержки "Продолжение поддержки реализации Энергетической стратегии Украины".

Программа помогает Украине уменьшить загрязнение окружающей среды, связанное с производством электроэнергии, что способствует реформированию рынка электрической энергии, помогает улучшить качество нефтепродуктов и поддерживает создание запасов нефти и нефтепродуктов.

Общий бюджет программы - 45 млн евро.

"Это второй транш, который мы перечислили в государственный бюджет Украины по этой программе, начиная с 2015 года. Выплата осуществлена ​​на основании принятия новой Энергетической стратегии и представления Украиной Национального плана уменьшения выбросов от крупных сжигательных установок - специальных условий для этой выплаты", - сообщил посол ЕС Хьюг Мингарелли.

Впрочем, он отметил, что эта выплата составляет лишь 40% от максимального размера транша.

"Это вызвано значительными задержками в выполнении программы, связанными с реформой рынка электрической энергии, созданием системы запасов нефти и нефтепродуктов, а также мониторингом качества топлива. Эта частичная выплата отражает медленнее, чем предполагалось, прогресс в выполнении реформ в последние месяцы", - заявил Мингарелли.

Он призвал Украину ускорить реформы в этих сферах, а именно обеспечить полную и неотложную имплементацию закона о регуляторе и закона о рынке электроэнергии.

"Дальнейшая работа по выполнению долгосрочной Энергетической стратегии на основе качественных энергетических данных также должна быть одним из приоритетов. Европейский Союз будет продолжать поддерживать процесс реформ в секторе энергетики Украины", - заявил Мингарелли.

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