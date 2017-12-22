 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украина будет закупать газ у "Газпрома" по европейским ценам, - "Нафтогаз"

После победы в Стокгольмском арбитражном суде цена на газ для Украины снизится до уровня европейской

Об этом заявил председатель правления "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире 112 канала.

Цена природного газа по контракту между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом" приравнивается к ценам на одном из европейских газовых хабов.

Читайте также: Сэкономить $47 млрд. Что означает победа над "Газпромом" "Нафтогаза"

"В будущем цена будет уменьшена... Она будет близка к европейской, а если говорить точно, она будет приравнена к цене на одном из европейских хабов, что мы считаем значительным улучшением условий покупки газа для Украины", - отметил Коболев.

  • Ранее Коболев заявил, что до конца 2020 года Украина может перестать быть чистым импортером газа и начнет поставлять за границу собственное голубое топливо.
  • 22 декабря "Нафтогаз Украины" выиграл арбитраж против российского "Газпрома" во всех спорных вопросах по поводу контракта на поставку газа. Стокгольмский суд снизил цену газа для НАК "Нафтогаз Украины" на 27,4% - до $352 $485 за 1 тыс. кубометров.
  • По подсчетам экспертов, такое решение сэкономит Украине $45 млрд.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 декабря, 2017 суббота

больше новостей

23 декабря, 2017 суббота

22 декабря, 2017 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать