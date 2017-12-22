Украина будет закупать газ у "Газпрома" по европейским ценам, - "Нафтогаз"
22 декабря, 2017, 20:07
После победы в Стокгольмском арбитражном суде цена на газ для Украины снизится до уровня европейской
Об этом заявил председатель правления "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире 112 канала.
Цена природного газа по контракту между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом" приравнивается к ценам на одном из европейских газовых хабов.
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"В будущем цена будет уменьшена... Она будет близка к европейской, а если говорить точно, она будет приравнена к цене на одном из европейских хабов, что мы считаем значительным улучшением условий покупки газа для Украины", - отметил Коболев.
- Ранее Коболев заявил, что до конца 2020 года Украина может перестать быть чистым импортером газа и начнет поставлять за границу собственное голубое топливо.
- 22 декабря "Нафтогаз Украины" выиграл арбитраж против российского "Газпрома" во всех спорных вопросах по поводу контракта на поставку газа. Стокгольмский суд снизил цену газа для НАК "Нафтогаз Украины" на 27,4% - до $352 $485 за 1 тыс. кубометров.
- По подсчетам экспертов, такое решение сэкономит Украине $45 млрд.
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