Украина будет закупать газ у "Газпрома" по европейским ценам, - "Нафтогаз"

22 декабря, 2017, 20:07

После победы в Стокгольмском арбитражном суде цена на газ для Украины снизится до уровня европейской

Об этом заявил председатель правления "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире 112 канала.

Цена природного газа по контракту между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом" приравнивается к ценам на одном из европейских газовых хабов.

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"В будущем цена будет уменьшена... Она будет близка к европейской, а если говорить точно, она будет приравнена к цене на одном из европейских хабов, что мы считаем значительным улучшением условий покупки газа для Украины", - отметил Коболев.