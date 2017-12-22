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Ученые впервые обнаружили следы бактерий в арктическом снегу

Ученые впервые обнаружили следы жизнедеятельности бактерий в арктическом и антарктическом льду и снегу

Об открытии и его значении они рассказали в журнале Journal of The Royal Society Interface.

Ранее уже было установлено, что бактерии способны существовать при очень низких температурах. Теперь же, изучив пробы арктического и антарктического льда и снега, исследователи обнаружили в них присутствие йодметана - газа, который вырабатывается морскими бактериями.

При исследовании уровней диоксида углерода (одного из парниковых газов) в разные периоды времени обычно используются фрагменты льда, образовавшегося в период, который изучался. Однако если в процессе образования льда в нем продолжалась жизнедеятельность бактерий, это должно было исказить результаты, объясняют ученые. С поправкой на активность бактерий, уровень диоксида углерода в атмосфере ранее мог быть ниже, чем предполагалось. А это значит, что деятельность человека способствует повышению уровня CO2 еще сильнее, чем считалось ранее.

Однако несмотря на неутешительные выводы, открытия говорит еще и о том, что бактерии способны существовать в условиях, которые ранее считались для них непригодными. Это означает, что следует пересмотреть свои взгляды на то, на каких планетах могла зародиться жизнь, считают исследователи.

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