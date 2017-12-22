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У Украины не заберут безвиз с ЕС, но обещания надо было выполнять, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что сегодня не существует прямых угроз действия безвизового режима между Украиной и ЕС

Об этом он сказал в эфире "1+1", передает "Интерфакс-Украина".

"Никаких прямых угроз на сегодня нет. Никто "безвиза" завтра-послезавтра у украинцев не отберет, но то, что обещали, необходимо было делать", - отметил Климкин.

По его словам, создание антикоррупционных органов было условием получения Украиной безвизового режима и если до выполнения этого требования возникнут вопросы, то именно это станет предметом политического диалога между Украиной и ЕС, а не именно вопрос "безвиза", как такового.

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