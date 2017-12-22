Синоптик рассказала, к какой погоде готовиться накануне католического Рождества
Об этом сообщила синоптик Эспрессо.TV Наталья Диденко.
По ее прогнозу, в субботу в течение дня ожидается от 3 градусов мороза до 4 градусов тепла. В воскресенье в течение дня будет оттепель, 0+6 градусов.
"На дорогах - невесть что. Особое предостережение. В воскресенье в Украине ожидается хотя и юго-западный, но очень сильный, до штормового, ветер. В Карпатах - лавинная опасность", - отмечает Диденко.
В Киеве на выходных будет снег, мокрый снег и дождь. На дорогах гололед, в воскресенье - микропотопы. Ветер юго-западный, в воскресенье - очень сильный ветер.
В субботу в столице будет прохладно, днем 0-2 градуса мороза. В воскресенье потеплеет до 2-5 градусов тепла.
Синоптик прогнозирует, что с 25 декабря оттепель охватит всю Украину.
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