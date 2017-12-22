Суд признал невиновным священника УПЦ МП, который выкопал гроб с телом жены для поклонения в храме

22 декабря, 2017, 09:52

Суд признал невиновным настоятеля храма УПЦ Московского патриархата Николая Наслудова, которого обвиняли в надругательстве над могилой своей жены, потому что он якобы объявил ее святой, вырыл ее гроб и поставил в церкви для поклонения

Об этом говорится в приговоре Дарницкого райсуда Киева, сообщают "Украинские Новости".

Следствие установило, что настоятель храма на территории прихода Покровской парафии 14 февраля 2015 года около 3:00 надругался над местом захоронения своей жены, путем его самовольной раскопки.

Отмечается, что затем он незаконно переместил труп в помещение церкви, где в период с 14 по 26 февраля 2015 года совместно с неустановленными лицами проводил надругательство над телом умершей незаконные и неканоничны обряды.

Таким образом, Наслудов обвинялся в том, что он, действуя по предварительному сговору с группой лиц, умышленно совершил надругательство над местом захоронения, а также незаконно завладел телом умершей.

В судебном заседании обвиняемый от дачи показаний отказался. Вместе с тем в судебных прениях и последнем слове наличие вины категорически отрицал, указывая о том, что никакого надругательства над местом захоронения и телом умершей не совершал.

Он отметил, что дочь умершей предоставила свое разрешение, чтобы гроб матери перезахоронили, поскольку оказалось, что тело находится рядом с грунтовыми водами и существует опасность для людей.

По его словам, когда выкопали гроб, то было решено сделать саркофаг для останков умершей. Кто именно выкопал тело, он не знает. Говорит, что никаких обрядов не проводил.

Суд также обратил внимание, что дочь умершей отказалась от претензий к подсудимому.

В то же время, УПЦ Московского патриархата предоставила суду справку, что обвиняемый священник осуществляет свою деятельность с нарушением церковно-канонических норм и государственных законов, организовав деструктивную секту с элементами православия.

В свою очередь суд решил, что сторона обвинения не доказала причастность Наслудова к надругательству над могилой жены. Суд решил признать священника полностью невиновным и оправдал.

Как сообщает ТСН, в феврале 2015 года Наслудов выставил посреди храма выкопанный из могилы гроб с телом своей жены, которую объявил святой. Вокруг себя он собрал группу из 80 человек, которая попадает под определение секты. Они отказывались от документов, не водили детей в школу и избегали любых контактов с государством.

Дочь умершей тогда говорила, что прихожане вместе со священником хотели лишь перезахоронить ее мать, потому что могилу подтачивали подземные воды. Но когда увидели, что ее тело не разложилось и приятно пахло - решили не возвращать в землю.