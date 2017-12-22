Суд арестовал переводчика Гройсмана, которого подозревают в шпионаже

22 декабря, 2017, 18:06

Подозреваемого в работе на спецслужбы Российской Федерации чиновника Кабинета министров Станислава Ежова взяли под стражу

Об этом заявила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в Twitter.

"Шевченковский райсуд избрал Станиславу Ежову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без альтернативы внесения залога (ст. 111 УК не предусматривает этого)", - заявила Сарган.

Таким образом, подозреваемый в государственной измене чиновник секретариата правительства и переводчик премьер-министра Украины Владимира Гройсмана взят под стражу до 17 февраля.

В свою очередь, по словам адвоката Владимира Шпирука, сам Станислав Ежов свою вину не признает. Отметим, суд в отношении задержанного чиновника Кабмина проходил в закрытом режиме в связи с тайной следствия.