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Суд арестовал переводчика Гройсмана, которого подозревают в шпионаже

Подозреваемого в работе на спецслужбы Российской Федерации чиновника Кабинета министров Станислава Ежова взяли под стражу
Об этом заявила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в Twitter.
 
"Шевченковский райсуд избрал Станиславу Ежову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без альтернативы внесения залога (ст. 111 УК не предусматривает этого)", - заявила Сарган.
 
Таким образом, подозреваемый в государственной измене чиновник секретариата правительства и переводчик премьер-министра Украины Владимира Гройсмана взят под стражу до 17 февраля.
 
В свою очередь, по словам адвоката Владимира Шпирука, сам Станислав Ежов свою вину не признает. Отметим, суд в отношении задержанного чиновника Кабмина проходил в закрытом режиме в связи с тайной следствия.
  • Напомним, 20 декабря сотрудники контрразведки СБУ разоблачили чиновника секретариата Кабмина в деятельности в интересах спецслужб России.
  • Задержанным по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами России оказался заместитель руководителя протокола премьер-министра Ежов.
  • Гройсман поблагодарил работников СБУ за профессиональность и бдительность.
  • Гройсман знал от СБУ, что его переводчик работает на спецслужбы России за несколько месяцев до задержания.
  • Ежов сообщал российским разведчикам данные о заграничных поездках и переговорах главы правительства.
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