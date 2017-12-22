Стрельба возле автосалона в Одессе. В полиции рассказали, что произошло
Об этом сообщил в Facebook советник начальника Нацполиции Одесской области Руслан Форостяк.
"В дежурную часть полиции Одесской области поступила информация о "стрельбе" по ул. Атамана Головатого. Был введен оперативный план "Гром". Как выяснилось, во время конфликта, который возник между двумя группами парней на бытовой основании, один из участников спора применил устройство травматического действия", - сообщил Форостяк.
Срелявший юноша задержан, он дает объяснения. Пострадавших во время инцидента не было - парень стрелял в воздух.
Советник начальника Нацполиции Одесщины отметил, что до расположенного рядом автосалона эти события не имеют никакого отношения - конфликт происходил в одной из квартир.
- Напомним, ранее сообщалось, что на ул. Атамана Головатого в Одессе произошла стрельба, был введен оперативный план "Гром".
Читайте также
-
-
18 декабря, 2017 Куда и за сколько будет летать украинский лоукост Sky Up
-
-
19 декабря, 2017 Кого судить на Донбассе. Опыт наказания убийц Третьего рейха
-
19 декабря, 2017 "Титанику" 20 лет. Тайны фильма, которые вас удивят
Читайте также
-
18 декабря, 2017 Куда и за сколько будет летать украинский лоукост Sky Up
-
-
19 декабря, 2017 Кого судить на Донбассе. Опыт наказания убийц Третьего рейха