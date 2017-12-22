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Стрельба возле автосалона в Одессе. В полиции рассказали, что произошло

Сообщения о стрельбе в Одессе и мужчине, который забаррикадировался в автосалоне, оказались преувеличением

Об этом сообщил в Facebook советник начальника Нацполиции Одесской области Руслан Форостяк.

"В дежурную часть полиции Одесской области поступила информация о "стрельбе" по ул. Атамана Головатого. Был введен оперативный план "Гром". Как выяснилось, во время конфликта, который возник между двумя группами парней на бытовой основании, один из участников спора применил устройство травматического действия", - сообщил Форостяк.

Срелявший юноша задержан, он дает объяснения. Пострадавших во время инцидента не было - парень стрелял в воздух.

Советник начальника Нацполиции Одесщины отметил, что до расположенного рядом автосалона эти события не имеют никакого отношения - конфликт происходил в одной из квартир.

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