SpaceX возьмет в космос новый автомобиль Tesla
22 декабря, 2017, 22:13
Полезной нагрузкой в корпусе ракеты SpaceX, которую планируют запустить на орбиту Марса, будет прототип нового автомобиля Tesla
Об этом в Instagram сообщил бизнесмен Илон Маск.
"Испытательные полеты новых ракет обычно содержат массовые симуляторы в виде бетонных или стальных блоков. Это кажется очень скучным. Поэтому мы решили отправить что-то необычное", - написал он.
Маск сообщил, что полезная нагрузка будет оригинальным родстером Tesla, который будет играть песню Дэвида Боуи Space Oddity.
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