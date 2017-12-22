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SpaceX возьмет в космос новый автомобиль Tesla

Полезной нагрузкой в корпусе ракеты SpaceX, которую планируют запустить на орбиту Марса, будет прототип нового автомобиля Tesla

Об этом в Instagram сообщил бизнесмен Илон Маск.

"Испытательные полеты новых ракет обычно содержат массовые симуляторы в виде бетонных или стальных блоков. Это кажется очень скучным. Поэтому мы решили отправить что-то необычное", - написал он.

Маск сообщил, что полезная нагрузка будет оригинальным родстером Tesla, который будет играть песню Дэвида Боуи Space Oddity.

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