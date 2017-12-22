Совбез ООН принял новые санкции против Северной Кореи

22 декабря, 2017, 21:00

Совет безопасности Организации Объединенных Наций единогласно принял резолюцию о введении новых санкций против Северной Кореи

Об этом в Twitter сообщает представительство Украины в ООН.

Санкции инициированы в ответ на испытания КНДР межконтинентальных баллистических ракет.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась после ряда ракетных и ядерных испытаний, проведенных северокорейским режимом. КНДР несколько раз запускала межконтинентальные баллистические ракеты в сторону Японии.

Читайте также: КНДР запустила ракету на безумную высоту 4500 километров. Она долетит до всех штатов США

Ранее сообщалось, что Северная Корея создает биологическое оружие.

28 ноября Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты, первый с 15 сентября.

В КНДР заявили, что их новая баллистическая ракета может достичь США.

Президент США Дональд Трамп анонсировал дополнительные санкции против Северной Кореи в связи с очередным запуском баллистической ракеты.

В Республиканской партии считают, что президент США Дональд Трамп нанесет удар по Северной Корее с вероятностью 70%, если последняя проведет новое ядерное испытание.

Сообщалось, что Северная Корея проводит испытания с целью установления биологического вещества, которое вызывает сибирскую язву, на свои межконтинентальные ракеты.