Снег и сильный ветер лишили света жителей трех областей
22 декабря, 2017, 09:15
В течение 21-22 декабря в результате неблагоприятных погодных условий обесточены 34 населенных пунктов
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели рассказали, что из-за снега и сильных порывов ветра сработала система защиты линий электропередач.
В результате обесточены 34 населенных пунктов в 3 областях, а именно: 21 населенный пункт во Львовской области, 10 - в Черниговской и 3 - в Сумской области.
- В течение 18-19 декабря в результате осложнения погодных условий в Украине было обесточено около 150 населенных пунктов.
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