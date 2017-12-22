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Снег и сильный ветер лишили света жителей трех областей

В течение 21-22 декабря в результате неблагоприятных погодных условий обесточены 34 населенных пунктов

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели рассказали, что из-за снега и сильных порывов ветра сработала система защиты линий электропередач.

В результате обесточены 34 населенных пунктов в 3 областях, а именно: 21 населенный пункт во Львовской области, 10 - в Черниговской и 3 - в Сумской области.

  • В течение 18-19 декабря в результате осложнения погодных условий в Украине было обесточено около 150 населенных пунктов.
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