Снег и сильный ветер лишили света жителей трех областей

22 декабря, 2017, 09:15

В течение 21-22 декабря в результате неблагоприятных погодных условий обесточены 34 населенных пунктов

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели рассказали, что из-за снега и сильных порывов ветра сработала система защиты линий электропередач.

В результате обесточены 34 населенных пунктов в 3 областях, а именно: 21 населенный пункт во Львовской области, 10 - в Черниговской и 3 - в Сумской области.