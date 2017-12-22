Сколько украинцу нужно денег, чтобы накрыть новогодний стол. Данные Института агроэкономики

22 декабря, 2017, 13:35

Стоимость новогоднего стола для семьи из четырех человек в среднем вырастет почти на треть в сравнении со стоимостью новогоднего стола за прошедший год и составит 1350 грн

Об этом сообщает пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

Для оценки ученые приняли новогоднее меню из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки.

Расчет стоимости новогоднего стола в 2018 году сделан научным центром на основе данных Госстата, мониторинга розничных цен на городских рынках и в супермаркетах в среднем по регионам по состоянию на 10 декабря 2017 года.

По их расчетам, 3 кг салата "Оливье" традиционной рецептуры обойдется в 130,81 грн. Это на 26,5 % больше, чем при праздновании Нового 2017 года. Самыми дорогими ингредиентами блюда являются колбаса - 43,00 грн за 0,5 кг, шесть яиц - 14,87 грн, 0,5 кг зеленого горошка - 17 грн и 200 г майонеза - 9,50 грн. Еще в 19,44 грн обойдутся лук, морковь, картофель и соленые огурцы.

Немного дешевле - 84,68 грн - будет стоить салат "Сельдь под шубой" (1,4 кг). Львиную долю его стоимости составит сельдь - 70 грн за 0,5 кг. Майонез обойдется в 9,50 грн, морковь - 1,22 грн, свекла - 1,49 грн, лук - 0,84 грн, картофель - 1,63 грн.

Существенно возрастут расходы на мясные продукты. Полкило нарезки из колбасы "Салями" будет стоить в среднем 74,66 грн, столько же копченой подчеревины - 67,50 грн, а биток из свинины свежий - 56 грн.

За 1 кг филе куриного свежего придется заплатить в среднем 85 грн. В целом стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 282,96 грн.

Традиционная для украинского стола сельдь (0,5 кг) обойдется в 70 грн.

Стоимость овощей на новогоднем столе составит в среднем 141,12 грн. Картошка (2 кг) будет стоить в этом году 11,62 грн, грибы (1 кг) – 36 грн, перец сладкий (0,5 кг) – 36 грн, огурцы свежие (0,5 кг) – 19,50 грн, помидоры свежие (1 кг) – 38 грн.

Фрукты на праздничном столе обойдутся в 100 грн. За 2 кг мандаринов придется заплатить 64,0 грн., 1 кг бананов обойдется в среднем в 25 грн., лимон (200 г) – 10 грн.

Батон белого хлеба (1 кг) будет стоить 15,81 грн, а шоколадные конфеты – 170 грн за 1 кг.

Бутылка шампанского (0,75 л) обойдется в 90 грн. Безалкогольные напитки обойдутся в 80,47 грн.

Баночка красной икры (120 г) обойдется в 216,42 грн, а 200 г красной рыбы – в 118,86 грн.

Стол с деликатесами обойдется в 1897 грн.

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