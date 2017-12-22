 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Сколько украинцу нужно денег, чтобы накрыть новогодний стол. Данные Института агроэкономики

Стоимость новогоднего стола для семьи из четырех человек в среднем вырастет почти на треть в сравнении со стоимостью новогоднего стола за прошедший год и составит 1350 грн

Об этом сообщает пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

Для оценки ученые приняли новогоднее меню из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки.

Расчет стоимости новогоднего стола в 2018 году сделан научным центром на основе данных Госстата, мониторинга розничных цен на городских рынках и в супермаркетах в среднем по регионам по состоянию на 10 декабря 2017 года.

По их расчетам, 3 кг салата "Оливье" традиционной рецептуры обойдется в 130,81 грн. Это на 26,5 % больше, чем при праздновании Нового 2017 года. Самыми дорогими ингредиентами блюда являются колбаса - 43,00 грн за 0,5 кг, шесть яиц - 14,87 грн, 0,5 кг зеленого горошка - 17 грн и 200 г майонеза - 9,50 грн. Еще в 19,44 грн обойдутся лук, морковь, картофель и соленые огурцы.

Немного дешевле - 84,68 грн - будет стоить салат "Сельдь под шубой" (1,4 кг). Львиную долю его стоимости составит сельдь - 70 грн за 0,5 кг. Майонез обойдется в 9,50 грн, морковь - 1,22 грн, свекла - 1,49 грн, лук - 0,84 грн, картофель - 1,63 грн.

Существенно возрастут расходы на мясные продукты. Полкило нарезки из колбасы "Салями" будет стоить в среднем 74,66 грн, столько же копченой подчеревины - 67,50 грн, а биток из свинины свежий - 56 грн.

За 1 кг филе куриного свежего придется заплатить в среднем 85 грн. В целом стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 282,96 грн.

Традиционная для украинского стола сельдь (0,5 кг) обойдется в 70 грн.

Стоимость овощей на новогоднем столе составит в среднем 141,12 грн. Картошка (2 кг) будет стоить в этом году 11,62 грн, грибы (1 кг) – 36 грн, перец сладкий (0,5 кг) – 36 грн, огурцы свежие (0,5 кг) – 19,50 грн, помидоры свежие (1 кг) – 38 грн.

Фрукты на праздничном столе обойдутся в 100 грн. За 2 кг мандаринов придется заплатить 64,0 грн., 1 кг бананов обойдется в среднем в 25 грн., лимон (200 г) – 10 грн.

Батон белого хлеба (1 кг) будет стоить 15,81 грн, а шоколадные конфеты – 170 грн за 1 кг.

Бутылка шампанского (0,75 л) обойдется в 90 грн. Безалкогольные напитки обойдутся в 80,47 грн.

Баночка красной икры (120 г) обойдется в 216,42 грн, а 200 г красной рыбы – в 118,86 грн.

Стол с деликатесами обойдется в 1897 грн.

Читайте также: Новогодние корпоративы в Украине. СМИ подсчитали, сколько денег компаниям не жалко потратить на работников

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 декабря, 2017 суббота

больше новостей

23 декабря, 2017 суббота

22 декабря, 2017 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать