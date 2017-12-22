Саакашвили вызвали на допрос в СБУ, куда он ранее обещал прийти
22 декабря, 2017, 11:56
Сотрудники СБУ вручили повестку о вызове на допрос лидеру "Движения новых сил" Михеилу Саакашвили во время заседания в Апелляционном суде Киева
Об этом сообщает издание "РБК-Украина".
По словам адвоката экс-президента Грузии, сотрудники Службы безопасности хотят видеть его клиента на допросе в следующий вторник, 26 декабря.
"Я хочу, чтобы все видели, что мне СБУ вручает повестку и я ее беру. Мы сотрудничаем со следствием", - подчеркнул Саакашвили.
Отметим, 18 декабря Саакашвили отказался от допроса в Генпрокуратуре. Тогда он заявил, что готов идти на допрос только в СБУ, ведь именно этому органу подследственно его дело.
- Напомним, в квартире Саакашвили ГПУ проводила обыски, после которых вручила подозрение и задержала Саакашвили.
- По данным ГПУ, Саакашвили через свое доверенное лицо Севериона Дангадзе сотрудничал с соратниками бывшего президента Виктора Януковича, чтобы захватить государственную власть в Украине.
- В прокуратуре утверждают, что Дангадзе по согласию Саакашвили обратился через доверенное лицо к Курченко, от которого впоследствии приспешники Саакашвили получили около $500 тыс.
- Саакашвили задержали в квартире бывшего главы МВД Луганской области.
- Суд отказался арестовать Саакашвили.
- ГПУ вызвала Саакашвили на допрос как подозреваемого в производстве по 4 статьям Уголовного кодекса Украины.
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