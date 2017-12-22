Саакашвили вызвали на допрос в СБУ, куда он ранее обещал прийти

22 декабря, 2017, 11:56

Сотрудники СБУ вручили повестку о вызове на допрос лидеру "Движения новых сил" Михеилу Саакашвили во время заседания в Апелляционном суде Киева

Об этом сообщает издание "РБК-Украина".

По словам адвоката экс-президента Грузии, сотрудники Службы безопасности хотят видеть его клиента на допросе в следующий вторник, 26 декабря.

"Я хочу, чтобы все видели, что мне СБУ вручает повестку и я ее беру. Мы сотрудничаем со следствием", - подчеркнул Саакашвили.

Отметим, 18 декабря Саакашвили отказался от допроса в Генпрокуратуре. Тогда он заявил, что готов идти на допрос только в СБУ, ведь именно этому органу подследственно его дело.