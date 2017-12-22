Саакашвили прокомментировал информацию о якобы получении визы Нидерландов

22 декабря, 2017, 08:16

Экс-президент Грузии и лидер "Движения новых сил" Михеил Саакашвили заявил, что у него есть предложения о предоставлении гражданства от нескольких европейских стран, а нидерландская виза ему не нужна

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает "Интерфакс-Украина".

"Мне не нужна голландская виза. Во-первых, я уже был на Западе, в любой момент мог выехать в любую европейскую страну", - сказал Саакашвили.

Также политик отметил, что есть предложения о получении гражданства от нескольких европейских стран. Он добавил, что может уехать в Нидерланды в любой момент, имея автоматическое право на их гражданство - его семья из Нидерландов.

"У меня есть предложение о гражданстве - не о визе, а гражданстве - от нескольких европейских стран, по крайней мере, от их ведущих политиков. У меня есть автоматическое право на голландское гражданство, потому что моя семья из Нидерландов. У меня есть приглашение на работу в Америку и в том числе несколько стран Европы. Поэтому эта проблема меня не беспокоит - я могу уехать в любой момент ", - заявил он.

Политик заявил, что у него нет ни зарубежного, ни другого "полноценного паспорта".

"Но еще раз говорю: любая европейская страна меня пустит, и это ни для кого не секрет. Поэтому это не вопрос: допустят меня туда или не допустят", - сказал Саакашвили.

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