Саакашвили прокомментировал информацию о якобы получении визы Нидерландов
Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает "Интерфакс-Украина".
"Мне не нужна голландская виза. Во-первых, я уже был на Западе, в любой момент мог выехать в любую европейскую страну", - сказал Саакашвили.
Также политик отметил, что есть предложения о получении гражданства от нескольких европейских стран. Он добавил, что может уехать в Нидерланды в любой момент, имея автоматическое право на их гражданство - его семья из Нидерландов.
"У меня есть предложение о гражданстве - не о визе, а гражданстве - от нескольких европейских стран, по крайней мере, от их ведущих политиков. У меня есть автоматическое право на голландское гражданство, потому что моя семья из Нидерландов. У меня есть приглашение на работу в Америку и в том числе несколько стран Европы. Поэтому эта проблема меня не беспокоит - я могу уехать в любой момент ", - заявил он.
Политик заявил, что у него нет ни зарубежного, ни другого "полноценного паспорта".
"Но еще раз говорю: любая европейская страна меня пустит, и это ни для кого не секрет. Поэтому это не вопрос: допустят меня туда или не допустят", - сказал Саакашвили.
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- Напомним, 17 декабря Михеил Саакашвили заявил о намерении создать штаб общественного контроля в Октябрьском дворце в Киеве. После этого он повел около 1-2 тыс. человек на штурм этого помещения, в котором, по данным МВД, в этот момент находились сотни детей и родителей".
- Штурм провалился. Саакашвили не смог со своими людьми попасть внутрь Октябрьского дворца.
- По фактам событий возле Октябрьского дворца следователи начали три уголовных производства: по ст. 15 ст. 341 (Покушение на захват государственных или общественных зданий или сооружений"), ст. 345 ("Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа") и ст. 343 ("Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины").
- На обнародованных Генпрокуратурой записях разговоров Саакашвили и его арестованного ныне помощника Севериона Дангадзе с "кошельком Януковича" Сергеем Курченко речь шла о совершении беспорядков в центре Киева.
- Процедура рассмотрения запроса Тбилиси на экстрадицию с Украины Саакашвили еще не закончена, но "затягивать" ее адвокаты больше не смогут", заявил министр юстиции Павел Петренко.
- 21 декабря появилась информация в СМИ, что Нидерланды удовлетворили запрос Саакашвили на получение визы.
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