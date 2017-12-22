 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Саакашвили прокомментировал информацию о якобы получении визы Нидерландов

Экс-президент Грузии и лидер "Движения новых сил" Михеил Саакашвили заявил, что у него есть предложения о предоставлении гражданства от нескольких европейских стран, а нидерландская виза ему не нужна

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает "Интерфакс-Украина".

"Мне не нужна голландская виза. Во-первых, я уже был на Западе, в любой момент мог выехать в любую европейскую страну", - сказал Саакашвили.

Также политик отметил, что есть предложения о получении гражданства от нескольких европейских стран. Он добавил, что может уехать в Нидерланды в любой момент, имея автоматическое право на их гражданство - его семья из Нидерландов.

"У меня есть предложение о гражданстве - не о визе, а гражданстве - от нескольких европейских стран, по крайней мере, от их ведущих политиков. У меня есть автоматическое право на голландское гражданство, потому что моя семья из Нидерландов. У меня есть приглашение на работу в Америку и в том числе несколько стран Европы. Поэтому эта проблема меня не беспокоит - я могу уехать в любой момент ", - заявил он.

Политик заявил, что у него нет ни зарубежного, ни другого "полноценного паспорта".

"Но еще раз говорю: любая европейская страна меня пустит, и это ни для кого не секрет. Поэтому это не вопрос: допустят меня туда или не допустят", - сказал Саакашвили.

Читайте также: Петарды и газ: как сторонники Саакашвили штурмовали Октябрьский дворец. Фоторепортаж

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 декабря, 2017 суббота

больше новостей

23 декабря, 2017 суббота

22 декабря, 2017 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать